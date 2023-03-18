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Умер последний главком ВМФ СССР адмирал флота Владимир Чернавин

Умер последний главком ВМФ СССР адмирал флота Владимир Чернавин

После продолжительной болезни скончался последний главнокомандующий Военно-морским флотом СССР Герой Советского Союза адмирал флота Владимир Чернавин.

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