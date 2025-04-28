Аналитик Силаев: ужесточение наказания для дропперов снизит их число

Планы по введению уголовной ответственности для дропперов — важный шаг в борьбе с финансовым мошенничеством, объяснил в беседе с RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.
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