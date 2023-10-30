В Казахстане создадут Научно-исследовательский институт Каспийского моря

Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан опубликовало разработало проект постановления о создании некоммерческого акционерного общества «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря».
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