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В Казахстане создадут Научно-исследовательский институт Каспийского моря

В Казахстане создадут Научно-исследовательский институт Каспийского моря

Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан опубликовало разработало проект постановления о создании некоммерческого акционерного общества «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря».

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