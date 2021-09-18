Российская супервинтовка «достанет» на расстоянии в 2,5 километра

Специалисты московской компании Orsis разрабатывают сверхдальнобойную винтовку, способную поражать цели на расстоянии до двух с половиной и даже трех километров, информирует «РИА Новости» со ссылкой на представителя разработчика указанного оружия.
Специалисты московской компании Orsis разрабатывают сверхдальнобойную винтовку, способную поражать цели на расстоянии до двух с половиной и даже трех километров, информирует «РИА Новости» со ссылкой на представителя разработчика указанного оружия.
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