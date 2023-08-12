Дуда требует от украинцев польской отваги: «Нас сам Сталин боялся»

MS Mikhail Stepanov Это тупое чмо всерьез так говорит?! Сталин боялся пшеков, которые просрали Гитлеру за пару недель? Сталин слишком гуманно отнесся к этим ублюдкам - гиенам Европы!

Vladimir Zharkov Наркоты подкиньте побольше в боевые порядки и Вы пан Дуда свою армию не узнаете! Только берегитесь, а то ведь зашибут не нароком и спасибо не скажут в суматохе! Это уж точно!