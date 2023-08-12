Как Брюссель и Варшава будут делить между собой «дешевых солдат» Взрыв негодования в самостийном обществе вызвало интервью, взятое обозревателем Washington Post Марком Тиссеном у президента Польши.
Дуда требует от украинцев польской отваги: «Нас сам Сталин боялся»
Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Это тупое чмо всерьез так говорит?! Сталин боялся пшеков, которые просрали Гитлеру за пару недель? Сталин слишком гуманно отнесся к этим ублюдкам - гиенам Европы!
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3 час.
Vladimir Zharkov
Наркоты подкиньте побольше в боевые порядки и Вы пан Дуда свою армию не узнаете! Только берегитесь, а то ведь зашибут не нароком и спасибо не скажут в суматохе! Это уж точно!
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2 час.
Игорь Василевский
Сударь, пошто вы так о светлоликих? Они ж... они ж.... Ах, они ж.... а вы их голым седалищем и на кактус... Жестокий вы...
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10 мин.
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