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Татар-информ

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Как помочь ребенку привыкнуть к школе – советы педагога и психолога

Как помочь ребенку привыкнуть к школе – советы педагога и психолога

Учитель начальных классов Ирина Валенчук В беседе с Радио Sputnik рассказала, что первый кризис у первоклассника может наступить через несколько недель после начала занятий, когда первоначальный интерес к новой обстановке ослабевает.

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