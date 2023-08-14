Гладков подтвердил, что в многоэтажный дом попал беспилотник

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил на своей странице «Вконтакте», что жилой дом получил повреждения в результате атаки беспилотником противника, при этом, как уточняет следствие, повреждений несущих конструкция здания нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил на своей странице «Вконтакте», что жилой дом получил повреждения в результате атаки беспилотником противника, при этом, как уточняет следствие, повреждений несущих конструкция здания нет.
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