Сальдо поздравил херсонцев с Днём народного единства

Глава региона отметил, что данный праздник в особенности касается Херсонской области.Владимир Сальдо опубликовал видеообращение к жителям Херсонской области, в котором он поздравил херсонцев с Днём народного единства.
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