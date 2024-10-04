Учения ОДКБ и занимательная картография «тюркского мира»

Юрий Ильинов

«От двух до четырех дней». Названы этапы перехода России к масштабному ядерному удару Военный эксперт Сивков назвал этапы перехода России к ядерной войне с США Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал изменения в ядерной доктрине России, заметив, что эти изменения являются ответом на закручиваемую Западом спираль эскалации. При этом эксперт подробно рассказал все шаги, которые пройдет Россия перед тем, как полномасштабно применить ядерное оружие. «Это целый комплекс последовательных действий. Сначала делается дипломатическое заявление о недопустимости тех или иных действий. Если они не возымеют позитивного результата, то страна вносит демонстративные изменения в основополагающие документы, как это сделала Россия», рассказывает Сивков. Когда противник продолжает свои действия, отмечает далее эксперт, несмотря на предыдущие меры, обороняющаяся сторона, в данном случае Россия, начинает предпринимать симметричные или асимметричные шаги. Если эти действия не останавливают противника, и его действия начинают угрожать стабильности государства, включая работу стратегических сил сдерживания, страна, стремящаяся избежать дальнейшей эскалации, предпринимает решительные меры. Эти шаги демонстрируют, что достигнут критический рубеж. Одним из таких действий может быть официальное заявление руководителя государства, например президента, в котором подчеркивается, что дальнейшая эскалация поставит под угрозу территорию страны-агрессора. Следующим шагом, по мнению эксперта, может быть неядерный удар по стране-агрессору. Если такой ответ только провоцирует еще более жесткие действия противника, то в этом случае воздействие обычными видами вооружений будет усилено. «Если и это не поможет, то следует официальное заявление о готовности применить ядерное оружие. Затем, если противник не образумился, то стратегические силы переводятся в состояние полной боеготовности. Следом, если эскалация не прекратилась, Россия может нанести демонстративный ядерный удар по какому-то региону, где не будет никому причинен ущерб», объясняет Сивков. Например, продолжает пояснять эксперт, для демонстрации решимости Россия может нанести предупреждающий удар, например, по шапке Северного или Южного полюса. Если это не вызывает необходимой реакции, следующим шагом может быть подрыв ядерного боеприпаса в ближнем космосе, что приведет к уничтожению значительной части вражеских спутников. В случае дальнейшего игнорирования, Россия может нанести удары по военным объектам противника с минимальным присутствием личного состава. Если и это не приводит к деэскалации, последуют удары по нескольким ключевым объектам. В крайнем случае, если ситуация не изменится, может быть отдан приказ на полномасштабный ядерный удар по территории противника. При этом Сивков пояснил, что на словах все эти этапы кажутся очень долгими, но на деле могут вполне уложиться в период от двух до четырех дней. Сейчас, по словам доктора военных наук, Россия уже совершила второй шаг для сдерживания противника, так как вся используемая ранее дипломатия не возымела на Запад во главе с США никакого воздействия.