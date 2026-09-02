Сайлюгемский нацпарк показал, каким был финал лета на Алтае

К концу августа природа в горах постепенно начинает приобретать осенние оттенки Фото: Эркин Тадыров / Сайлюгемский нацпарк Сайлюгемский национальный парк поделился живописными кадрами горного Алтая, сделанными в конце лета.
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