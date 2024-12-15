Ученые: Ошибки, которые грозят развитием рака, могут вызывать кольцевые РНК

Исследователи из Университета Флиндерса выяснили, что маленькие “петли” генетического материала, известные как кольцевые РНК, могут вмешиваться в функционирование ДНК, что иногда приводит к возникновению раковых заболеваний.
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