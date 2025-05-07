Вице-премьер Госсовета КНР подчеркнул важность углубленного изучения идей Си Цзиньпина об экономике

Пекин, 6 мая /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян во вторник призвал к усилиям по углубленному изучению и реализации идей Си Цзиньпина об экономике и укреплению единого централизованного руководства экономической работой со стороны ЦК КПК.