Вице-премьер Госсовета КНР подчеркнул важность углубленного изучения идей Си Цзиньпина об экономике

Пекин, 6 мая /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян во вторник призвал к усилиям по углубленному изучению и реализации идей Си Цзиньпина об экономике и укреплению единого централизованного руководства экономической работой со стороны ЦК КПК.
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