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6 женских фраз, после которых он задумается о браке

6 женских фраз, после которых он задумается о браке

Клинический психолог назвала слова, после которых мужчина начнет вас ценить, как никого раньше фото: ONOKY - Fabrice LEROUGE/Getty ImagesХотите услышать от любимого заветное «Выходи за меня!», но предложение не поступает? Даем подсказку.

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