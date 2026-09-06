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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батрак об игре «Трактора»: «На фоне «Локомотива» практически любая команда смотрелась бы очень плохо. Нужно смотреть дальше. Больших перспектив у клуба из Челябинска не вижу»

Комментатор Артем Батрак высказался об игре «Трактора» в первом матче сезона-2026/27. Клуб уступил действующему чемпиону « Локомотиву » со счетом 1:5.

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