Возведение ледовой арены в Северодвинске идёт с опережением графика

Об этом сегодня в своём телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр ЦыбульскийОб этом сегодня в своём телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский— Был здесь прошлым летом, когда работа только начиналась.
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