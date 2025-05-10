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Три главных места для "Орешника". Если что

Три главных места для "Орешника". Если что

После того, как появилась информация, что Генштабу главнокомандующий дал задание подыскать наиболее подходящие цели для "Орешника" - в случае, если Зеленский решит что-то натворить на 9 мая касательно Парада, Красной площадью, многочисленных гостей, да и просто осквернит священный для каждого россиянина праздник - эксперты начали гадать, какая же цель будет выбрана.

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