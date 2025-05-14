Мотоциклист погиб в ДТП на улице Выборной Новосибирска

Трагедия произошла днем 14 мая на улице Выборная Новосибирска. Как сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях, мотоциклист несся по прямой на большой скорости, но на перекрестке не заметил поворачивающий автомобиль Honda CR-V.
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