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Царьград

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"Советником кого угодно": Зюганов попросил Путина найти работу для экс-мэра Локтя

"Советником кого угодно": Зюганов попросил Путина найти работу для экс-мэра Локтя

Бывший глава Новосибирска уже несколько месяцев остаётся безработным. Он сам отвергает поступающие предложения.

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Комментарии
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Валерий
Из Новосибисрка, не отчитавшись за проделанную работу он сбежал. Пусть отчитается.
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