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Мы соседи по планете

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15 забавных провалов жен, которые очень старались угодить своим мужьям

15 забавных провалов жен, которые очень старались угодить своим мужьям

В школе учителя всегда говорили: «Главное — не победа, а участие!». Видимо, вдохновившись этими словами, героини нашей подборки решили поучаствовать в покорении сердец своих мужчин.

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