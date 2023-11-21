Почти 20% работников в Красноярском крае получают больше 100 000 рублей

В Красноярском крае почти 20% работников ежемесячно получают от 100 тысяч рублей и выше. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге исследователи РИА использовали долю работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (их назвали высокооплачиваемыми работниками).