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Средства ПВО за сутки сбили 258 беспилотников ВСУ

Средства ПВО за сутки сбили 258 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 258 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. «Средствами противовоздушной обороны сбиты 258 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

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