На оживленном перекрестке в Ленинском районе Челябинска вводят ограничения

На неделю на перекрестке улиц Гагарина и Руставели в Челябинске вводятся ограничения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, изменения в схеме дорожного движения связаны с реконструкцией участка теплотрассы по улице Гагарина.
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