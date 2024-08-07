На оживленном перекрестке в Ленинском районе Челябинска вводят ограничения

На неделю на перекрестке улиц Гагарина и Руставели в Челябинске вводятся ограничения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, изменения в схеме дорожного движения связаны с реконструкцией участка теплотрассы по улице Гагарина.