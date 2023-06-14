Аргументы недели

98 689 подписчиков

Трамп назвал обвинения против себя в рамках дела о секретных документах попыткой команды Байдена «вновь сфальсифицировать выборы»

Трамп назвал обвинения против себя в рамках дела о секретных документах попыткой команды Байдена «вновь сфальсифицировать выборы»

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал обвинения против себя в рамках дела о ненадлежащем хранении секретных документов попыткой команды действующего американского лидера Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх