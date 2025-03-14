Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Советские актрисы, которые сыграли учительниц в кино, и плохо закончили

Советские актрисы, которые сыграли учительниц в кино, и плохо закончили

В советское время, особенно после принятия постановления о всеобщем среднем образовании, этому вопросу уделялось повышенное внимание, и образы преподавателей в кинематографе занимали особое, почетное место.

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