Советские актрисы, которые сыграли учительниц в кино, и плохо закончили

В советское время, особенно после принятия постановления о всеобщем среднем образовании, этому вопросу уделялось повышенное внимание, и образы преподавателей в кинематографе занимали особое, почетное место.
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