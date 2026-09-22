В комплексе больницы святого Владимира помогли более 75 тыс. детей

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин Новый многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира принял за год более 75 тыс.
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