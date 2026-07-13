MWM: Россия может нарастить выпуск Су-57 до уровня Су-34

Западный военный журнал Military Watch Magazine (MWM) опубликовал прогноз, согласно которому Россия планирует значительно увеличить выпуск истребителей пятого поколения Су-57, доведя его до уровня серийного производства фронтовых бомбардировщиков Су-34.
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