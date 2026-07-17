Руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев подал документы для участия в выборах в Госдуму

Ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев подал документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по Бабушкинскому одномандатному избирательному округу № 195.
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