Утверждение помощи Украине в США практически невозможно — сенатор

Митч Макконнелл отметил, что до Рождества осталась меньше двух недель.Сенатор от Республиканской партии США Митч Макконел заявил на пресс-конференции, что для утверждения помощи Украине осталось очень мало времени.
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