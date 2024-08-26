Помощница в общепите - Донецк - 1 200 руб

На фастфуд (шаурма, хот-дог) требуется работник, женщина, 18-50 лет, шинковка, нарезка овощей, подача блюд График 9:00-17:00 Оплата ежедневная, 1200 ставка + бонусы+питание С понедельника по пятницу, центр города.
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