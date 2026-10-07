Дэвис отметил, что подобные утверждения можно рассматривать лишь как часть информационной политики Запада, направленной на внушение определённой аудитории иллюзии контроля над Калининградом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и Индия пр...
- GS Минобороны России...
- НН «Новая газета» об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым