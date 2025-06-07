Елена Троянская — одно из самых знаменитых женских имён в древнегреческой мифологии. Её считали воплощением идеальной красоты, а её образ вдохновлял поэтов, художников и скульпторов на протяжении многих столетий.
Как выглядела самая красивая женщина Древней Греции. Историки восстановили облик Елены Троянской
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Про торговлю и промышленность эпосов не очень сочинишь. Скучно. То ли дело - Любовь! Романтика! Если же абстрагироваться от романтики, как бы не оказалось большинство шедевров мировой литературы производственными романами. А вообще, в большинстве сказок Ужасный Злодей пытается погубить Весь Мир и попутно - Прекрасную Деву. А Благородный Герой - спасти Прекрасную Деву и, если будет не лень, Весь Мир. Это должно что-то говорить о Прекрасном Герое.
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7 час.
Eduard
Ну и дикие были времена!
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4 час.
Eduard
Ничего красивого!
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4 час.
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