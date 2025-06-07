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TRENDYMEN

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  • Вадим Кузнецов
    Про торговлю и промышленность эпосов не очень сочинишь. Скучно. То ли дело - Любовь! Романтика! Если же абстрагироват...Как выглядела сам...

Как выглядела самая красивая женщина Древней Греции. Историки восстановили облик Елены Троянской

Как выглядела самая красивая женщина Древней Греции. Историки восстановили облик Елены Троянской

Елена Троянская — одно из самых знаменитых женских имён в древнегреческой мифологии. Её считали воплощением идеальной красоты, а её образ вдохновлял поэтов, художников и скульпторов на протяжении многих столетий.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Про торговлю и промышленность эпосов не очень сочинишь. Скучно. То ли дело - Любовь! Романтика! Если же абстрагироваться от романтики, как бы не оказалось большинство шедевров мировой литературы производственными романами. А вообще, в большинстве сказок Ужасный Злодей пытается погубить Весь Мир и попутно - Прекрасную Деву. А Благородный Герой - спасти Прекрасную Деву и, если будет не лень, Весь Мир. Это должно что-то говорить о Прекрасном Герое.
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7 час.
Eduard
Ну и дикие были времена!
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4 час.
Eduard
Ничего красивого!
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4 час.
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