Как выглядела самая красивая женщина Древней Греции. Историки восстановили облик Елены Троянской

Вадим Кузнецов

Про торговлю и промышленность эпосов не очень сочинишь. Скучно. То ли дело - Любовь! Романтика! Если же абстрагироваться от романтики, как бы не оказалось большинство шедевров мировой литературы производственными романами. А вообще, в большинстве сказок Ужасный Злодей пытается погубить Весь Мир и попутно - Прекрасную Деву. А Благородный Герой - спасти Прекрасную Деву и, если будет не лень, Весь Мир. Это должно что-то говорить о Прекрасном Герое.