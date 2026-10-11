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SUSANIN

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На Южном кладбище Ижевска перезахоронили останки, найденные при реконструкции улицы Удмуртской

На Южном кладбище Ижевска перезахоронили останки, найденные при реконструкции улицы Удмуртской

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске предали земле останки, потревоженные в ходе работ по реконструкции улицы Удмуртской.

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