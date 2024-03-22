Россия разнесла Сербию, камбэк Украины с Боснией, СКА в шаге от вылета из Кубка Гагарина, Хави забанен на 2 матча, Уно выиграл короткую программу на ЧМ и другие новости

1. Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче – 4:0! Забили Сергеев, Миранчуки и Осипенко, Гайича удалили на 21-й минуте за фол на Хлусевиче, а гол Захаряна отменили (впрочем, он отметился ассистом на Сергеева).