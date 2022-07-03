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Жители Мелитополя записались в очередь на 1,5 месяца вперед ради российского паспорта

Жители Мелитополя записались в очередь на 1,5 месяца вперед ради российского паспорта

Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин Украинцы из Мелитополя в Запорожской области записались в пункты подачи документов на российское гражданство на 1,5 месяца вперед, сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

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