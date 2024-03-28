Алишер Усманов подал иск против немецких прокуроров

Как сообщает агентство Bild, пресс-секретарь прокуратуры Германии Доминик Мис рассказал о заявлении, которое подал российский предприниматель, миллиардер Алишер Усманов против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне .
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