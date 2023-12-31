В Белгороде 30-летняя фитнес-тренер погибла при подании в её автомобиль

СОБОЛЕЗНУЮ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ПОГИБШИХ/ НЕПОВИННЫХ НИ В ЧЁМ ЛЮДЕЙ/ ДЕТЕЙ! ЦАРСТВИЕ ИМ НЕБЕСНОЕ!!🥲🖤💒

ДЗ

Дмитрий Зайцев

Аффтор......причем сдесь профессия. Погибла молодая женщина. Человек. "По ее словам" . Как она могла говорить, если было прямое попадание. Больше не пишите. Не умеете.