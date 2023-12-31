Одной из погибших при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины оказалась 30-летняя фитнес-тренер по имени Александра.
В Белгороде 30-летняя фитнес-тренер погибла при подании в её автомобиль
Комментарии
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ВС
Вениамин Солнцев
Аффтор, в русском языке нет слова "подании".
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14 час.
ТА
Тамара Аристархова
СОБОЛЕЗНУЮ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ПОГИБШИХ/ НЕПОВИННЫХ НИ В ЧЁМ ЛЮДЕЙ/ ДЕТЕЙ! ЦАРСТВИЕ ИМ НЕБЕСНОЕ!!🥲🖤💒
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14 час.
ДЗ
Дмитрий Зайцев
Аффтор......причем сдесь профессия. Погибла молодая женщина. Человек. "По ее словам" . Как она могла говорить, если было прямое попадание. Больше не пишите. Не умеете.
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12 час.
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