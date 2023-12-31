Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 734 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Не должно звучать этой собачей мовы . Крым не был никогда хохляцким . Хрущев падла ...Украинский рэпер ...
  • Сергей
    какая отвратительная рожа....   на лбу написано -ВОР !Беглов пообещал п...
  • Владимир Нелюбин
    Надеюсь навсегда улетела...Лера Кудрявцева п...

В Белгороде 30-летняя фитнес-тренер погибла при подании в её автомобиль

В Белгороде 30-летняя фитнес-тренер погибла при подании в её автомобиль

Одной из погибших при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины оказалась 30-летняя фитнес-тренер по имени Александра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вениамин Солнцев
Аффтор, в русском языке нет слова &quot;подании&quot;.
Ответить
14 час.
ТА
Тамара Аристархова
СОБОЛЕЗНУЮ  РОДНЫМ  И  БЛИЗКИМ  ПОГИБШИХ/  НЕПОВИННЫХ НИ  В  ЧЁМ  ЛЮДЕЙ/ ДЕТЕЙ!  ЦАРСТВИЕ  ИМ  НЕБЕСНОЕ!!🥲🖤💒
Ответить
14 час.
ДЗ
Дмитрий Зайцев
Аффтор......причем сдесь профессия. Погибла молодая женщина. Человек. &quot;По ее словам&quot; . Как она могла говорить, если было прямое попадание. Больше не пишите. Не умеете.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх