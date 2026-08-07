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Российские бойцы раскрыли детали освобождения поселка Красноярское в ДНР

Российские бойцы раскрыли детали освобождения поселка Красноярское в ДНР

Военнослужащие 110‑й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 78-го отдельного полка беспилотных систем 51‑й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» освободили поселок Красноярское в ДНР.

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