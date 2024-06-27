Стартовала масштабная летняя распродажа Steam с особо крупными скидками на «н...

Стартовала масштабная летняя распродажа Steam с особо крупными скидками на «некоторые из лучших игр всех времён»Как и было обещано, 27 июня в сервисе цифровой дистрибуции Steam от Valve стартовала традиционно масштабная летняя распродажа с большими и не очень скидками на тысячи товаров, ежедневными карточками и стикерами.