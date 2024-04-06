Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что Украина сразу после завершения спецоперации пойдет по пути Германии.
Смирнов: Украину после окончания СВО ждет судьба послевоенной ФРГ
Комментарии
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А Кудасов
Имеется в виду, что в Украине тоже может быть применён план Маршалла, как в ФРГ? Кстати, этой Германии его применение не сильно пошло во вред.
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15 час.
ЮВ
Юрий Во
Смирной путает сладкое с мягким. Украина должна быть полностью под контролем России после завершения СВО, а не частично, как это было с Германией в 1945. Совершенно разная ситуация. Германия для нас была заграницей, которую поделили между Россией и Западом. А с Украиной делить нечего... Все - под контроль России. А аналогия с Германией - это пустое измышление...
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15 час.
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