Смирнов: Украину после окончания СВО ждет судьба послевоенной ФРГ

Имеется в виду, что в Украине тоже может быть применён план Маршалла, как в ФРГ? Кстати, этой Германии его применение не сильно пошло во вред.

ЮВ

Юрий Во

Смирной путает сладкое с мягким. Украина должна быть полностью под контролем России после завершения СВО, а не частично, как это было с Германией в 1945. Совершенно разная ситуация. Германия для нас была заграницей, которую поделили между Россией и Западом. А с Украиной делить нечего... Все - под контроль России. А аналогия с Германией - это пустое измышление...