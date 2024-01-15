Макгрегор: Даже когда русские дойдут до польской границы, в Вашингтоне не поверят

Шеф-редактор швейцарского еженедельника Die Weltwoche Роджер Кёппель взял интервью у полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора, которого он считает одним из самых главных независимых экспертов в США.
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