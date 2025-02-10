Не сообщил о переезде, плати штраф: для уклонистов ужесточают наказание

На следующей неделе в Государственную Думу будет представлен законопроект, который предусматривает усиление административной ответственности за неинформирование военного комиссариата о смене места жительства.
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