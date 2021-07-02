Театр абсурда

7 704 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бушмелева
    Согласна с автором. Враньё достало, а ещё больше достали вруны бессовестные - то толстые морды орут о том что голодаю...Сколько в России ...
  • mark kapustin
    Что с них взять....Ну, что, мои мале...
  • Anatoli Ryabenko
    Эта статья В.В.Путина президента России для людей безмозглого и обманутого малограмотного хохлостана с примитивным мы...Ну, что, мои мале...

Хомо Американус и грех белизны

Хомо Американус и грех белизны

О перспективе второго издания Гражданской войны в СШАПассионарность всё ещё молодой американской нации, отметившейся в становлении цивилизации, признаем, рядом достойных свершений (в первую очередь в области научно-технического прогресса), либо выдыхается, либо приобретает разрушительный характер.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх