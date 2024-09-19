На территории Оренбургской области продолжаются акции «Засветись!», «Пешеход» и «Автокресло — детям»

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Сигидаева А.М., ребята из отряда ЮИД и родительский комитет МБОУ «Подольская СОШ» встретились с водителями и пешеходами, чтобы напомнить им о правилах поведения на дороге в осенне-зимний период.
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