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Гладков: в Грайвороне ВСУ сбросили взрывные устройства на парковку возле МКД

Гладков: в Грайвороне ВСУ сбросили взрывные устройства на парковку возле МКД

Украинские боевики атаковали Грайворон в Белгородской области. Два взрывных устройства сбросили на парковку около многоквартирного жилого дома, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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