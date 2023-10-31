РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    "Ох уж мне эта Моника Явлинский!". Что она опять натворила?В Конгрессе США г...
  • Валентин Щербаков
    Вот же дебил, этот Кулеба, ты, как и вся хохляндия, давно проданы, поэтому вместо добавленной стоимости для ЕС будут ...Кулеба пообещал Е...
  • Александр Симакин
    Этот Центробанк давно пора признать иноагентомВ Госдуме обвинил...

В США призвали не скрывать, что Зеленский – диктатор

В США призвали не скрывать, что Зеленский – диктатор

Вашингтону пора перестать скрывать правду о киевском режиме от своих граждан и всего мира. Маски уже падают, и самое время признать, что президент Украины Владимир Зеленский – диктатор и коррупционер, заявила журналистка Кэндис Оуэнс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх