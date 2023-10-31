Вашингтону пора перестать скрывать правду о киевском режиме от своих граждан и всего мира. Маски уже падают, и самое время признать, что президент Украины Владимир Зеленский – диктатор и коррупционер, заявила журналистка Кэндис Оуэнс.
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