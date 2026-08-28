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Эксперт рассказал, как распознать нейросетевую книгу

Эксперт рассказал, как распознать нейросетевую книгу

На прилавках книжных магазинов становится всё больше произведений, созданных при помощи ИИ. По данным «Москва 24», число подобных книг за 2025 год выросло на 70%, а рыночный объем сегмента оценивают в 8,6 миллиарда рублей.

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