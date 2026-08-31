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Газета.ру

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Депутат Соболев: выход на западные границы Украины остановит прилеты БПЛА

Депутат Соболев: выход на западные границы Украины остановит прилеты БПЛА

Россия полностью исключит удары украинских БПЛА и ракет по городам, если выйдет к западным границам Украины в рамках проведения СВО.

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