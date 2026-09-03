Завтра похолодание до +11 градусов ночью

Завтра ночью ощутимо похолодает до +11 градусов, а днём будет по-летнему тепло +21 градус. Не пропусти подробности!Сегодня, 3 сентября, дневная температура воздуха составит +21 градус.
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