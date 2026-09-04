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Татар-информ

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Трусова — о прокате в Токио: «Мне казалось, я не умею прыгать»

Трусова — о прокате в Токио: «Мне казалось, я не умею прыгать»

Фото: телеграмм-канал "Лапидарность" После короткой программы на турнире Kinoshita Group Cup в Японии Александра Трусова поделилась эмоциями.

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