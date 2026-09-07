"Как выковать военную победу". Главные сценарии

Понятие "неприемлемого ущерба" пришло в военное планирование со времён советско-западного противостояния, когда угроза последствий становилась предохранителем от боевых действий с использованием ядерного оружия.
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